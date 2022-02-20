AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Software Adrenalin 22.2.2

Новый драйвер включает в себя оптимизацию для игры Total War: Warhammer III. Обновление оптимизирует AMD Smart Access Memory для процессоров AMD Ryzen со встроенной графикой в ​​сочетании с дискретной графикой Radeon. Улучшена производительность в играх и исправлены текущие ошибки и выявлены новые недочеты. Повышение игровой производительности ожидается в следующих играх: Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 5, Borderlands 3, F1 2021, Gears 5, Fortnite и Cyberpunk 2077.

Скачать последнюю версия драйвера AMD Radeon Software Adrenalin 22.2.2 можно с официального сайта AMD. Размер обновления составляет 466 МБ.
Комментарии и отзывы AMD Radeon Software Adrenalin 22.2.2
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