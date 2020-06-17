AMD выпустит Zen 3 в этом году

Какое-то время назад аналитики заявили, что компания AMD не сможет в этом году запустить в производство процессоры поколения Zen 3 на 7-нанометровой технологии. Связан данный вывод с тем, что из-за коронавирус многие рабочие не могут выйти на смену, плюс все точки разработки тоже приостановлены, а значит, какие-то тесты нужно будет провести позже или вовсе от них отказаться. Мы пока что не знаем точно, но в AMD уверяют, что никаких изменений в плане работы компании нет и что производитель будет выпускать процессоры на архитектуре Zen 3 именно в этом году, а не в следующем. Это довольно интересное заявление, ведь производителю нужно будет серьезно пробрать, чтобы в конечном итоге предоставить пользователям то, что они так желают.