AMD выпустит новые процессоры уже 8 марта

Рынок высокопроизводительных настольных ПК в последнее время был довольно спокойным. Процессоры Intel Cascade Lake неконкурентоспособны, и прошло более двух лет с момента запуска AMD серии Threadripper 3000, которую возглавляет безумный 64-ядерный 3990X. Мы надеялись увидеть версию Zen 3, и, если слухи верны, мы можем увидеть Threadripper следующего поколения в начале марта, но прошел год с момента выпуска процессоров AM4 серии 5000 и пользователи уже устали ждать чего-то нового. Но у нас есть для вас хорошие новости — информационное издание Videocardz опубликовало статью, где очень конкретно говорится, что новые процессоры будут запущены 8 марта, а объявление, вероятно, будет сделано на выставке CES в начале января. Предполагается, что новые процессоры будут построены с обновленной архитектурой Zen3 +, что означает переход на 6-нм техпроцесс с более высокими тактовыми частотами или немного более высокой энергоэффективностью.

Также возможно, что процессоры могут подвергнуться обработке V-Cache. Гипотетический 64-ядерный процессор с V-Cache может вместить беспрецедентный объем кеш-памяти третьего уровня. Кроме того, несмотря на то, что Threadripper имеет ограниченную привлекательность для геймеров, но дело не только в количестве ядер. Материнские платы TRX40 имеют большое количество линий PCIe, что может быть полезно геймеру, которому требуется множество возможностей расширения. Если вы используете графический процессор с парой карт расширения и кучей дисков M.2, эти полосы пригодятся.
Комментарии и отзывы AMD
AMD выпустит платформу AM5 для новых чипов 2022 года…
AMD выпустит платформу AM5 для новых чипов 2022 годаВ коротком видео AMD рассказала о своей новой ар…
Qualcomm представила Snapdragon 8cx Gen 3…
Qualcomm представила Snapdragon 8cx Gen 3Qualcomm расширяет свою линейку чипов на базе ARM для Windows и Chromebook платформами Snapdragon 8cx Gen…
Онлайн трансляция AMD Accelerated Data Center Event…
Онлайн трансляция AMD Accelerated Data Center EventСегодня AMD представит свое выступление с основным докладом генерального директора доктора Лизы Су (Accel…
AMD Instinct MI200: чипсет с двумя графическими процессорами…
AMD Instinct MI200: чипсет с двумя графическими процессорамиAMD объявила о дебюте своей 6-нм архитектуры CDNA2 (Compute-DNA) в виде семейства MI200. Новый ускоритель…
Появляются первые признаки снижения цен на AMD Ryzen 5000 Se…
Появляются первые признаки снижения цен на AMD Ryzen 5000 SeОбзоры производительности процессоров Intel Core 12-го поколения «Alder Lake-S» отсутствуют и создают бол…
Hyundai разработает собственные чипы, чтобы снизить зависимо…
Hyundai разработает собственные чипы, чтобы снизить зависимоРанее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработ…
Нехватка полупроводников поставила новый рекорд…
Нехватка полупроводников поставила новый рекордНесмотря на достаточно положительные сообщения от инсайдеров и аналитиков, время ожидания для компаний, и…
Производительность процессоров AMD резко упала в Windows 11…
Производительность процессоров AMD резко упала в Windows 11«Красный» производитель процессоров предупредил, что установка Windows 11 может замедлить работу приложен…
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor