AMD выпустит новые процессоры уже 8 марта

Рынок высокопроизводительных настольных ПК в последнее время был довольно спокойным. Процессоры Intel Cascade Lake неконкурентоспособны, и прошло более двух лет с момента запуска AMD серии Threadripper 3000, которую возглавляет безумный 64-ядерный 3990X. Мы надеялись увидеть версию Zen 3, и, если слухи верны, мы можем увидеть Threadripper следующего поколения в начале марта, но прошел год с момента выпуска процессоров AM4 серии 5000 и пользователи уже устали ждать чего-то нового. Но у нас есть для вас хорошие новости — информационное издание Videocardz опубликовало статью, где очень конкретно говорится, что новые процессоры будут запущены 8 марта, а объявление, вероятно, будет сделано на выставке CES в начале января. Предполагается, что новые процессоры будут построены с обновленной архитектурой Zen3 +, что означает переход на 6-нм техпроцесс с более высокими тактовыми частотами или немного более высокой энергоэффективностью.

Также возможно, что процессоры могут подвергнуться обработке V-Cache. Гипотетический 64-ядерный процессор с V-Cache может вместить беспрецедентный объем кеш-памяти третьего уровня. Кроме того, несмотря на то, что Threadripper имеет ограниченную привлекательность для геймеров, но дело не только в количестве ядер. Материнские платы TRX40 имеют большое количество линий PCIe, что может быть полезно геймеру, которому требуется множество возможностей расширения. Если вы используете графический процессор с парой карт расширения и кучей дисков M.2, эти полосы пригодятся.