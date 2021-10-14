AMD выпустит платформу AM5 для новых чипов 2022 года

В коротком видео AMD рассказала о своей новой архитектуре Zen и о том, чего ожидать от своих будущих продуктов. В видеоролике директор по техническому маркетингу и главный директор по маркетингу компании также пролили свет на чипы Ryzen следующего года. Самым интересным моментом в видео является то, что они подтвердили переход на платформу AM5, которая обеспечит поддержку оборудования PCIe Gen 5 и памяти DDR5. AM5 будет иметь новый дизайн сокетов, поэтому будущие чипы Ryzen не будут работать с текущими материнскими платами.

Также стоит ожидать появления новых процессоров для ноутбуков в 2022 году с особым вниманием к энергопотреблению. Новый алгоритм будет отслеживать текущую рабочую нагрузку и применять различные конфигурации ЦП для экономии заряда. А вместе с процессорами для ноутбуков в начале 2022 года компания представит еще одну линейку чипов Ryzen, в которой будет реализована новая технология 3D V-Cache для дополнительного повышения производительности на 15%. Что интересно, эти чипы будут основаны на платформе AM4.
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