AMD выпустит серверные процессоры Epyc линейки Genoa в конце года

Как уже стало известно, компания AMD планирует выпустить серверные процессоры Epyc линейки Genoa в конце года.

Топовым экземпляром линейки процессоров Epyc Genoa станет 96-ядерный Epyc 9654P. Процессор будет иметь 12 чиплетов, каждый из которых несет по 8 ядер Zen 4. Он получит 384 МБ кеш-памяти третьего уровня с TDP 360 Вт и работать на частотах 2,0-2,15 ГГц. При этом одна из 16-ядерных моделей будет работать на частотах до 3,8 ГГц при TDP 320 Вт. Также в линейке представлены процессоры с 23, 32 и 64 ядрами.

Genoa включает также возможности нового поколения, а именно возможность подключения PCIe 5.0 и поддержку DDR5.
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