AMD внедряет FreeSync Premium

AMD пересмотрела свою технологию FreeSync, которая включает более тысячи мониторов. Чтобы гарантировать максимальный FPS в играх, с мониторами у которых частота обновления экрана 120 Гц при минимальном разрешении 1080p, AMD внедряет новую технологию FreeSync Premium. Она гарантирует плавность картинки даже при снижении частоты кадров.

В мире уже существует около 300 мониторов которые соответствуют новой технологии и их количество растет.

Компания представила версию FreeSync Premium Pro. Она является ребрендингом HDR FreeSync 2. Версия Pro предоставляет дополнительные возможности и функции.