AMD займет 25% рынка процессоров

Компания AMD показывает просто шикарный уровень роста на рынке домашних решений, продавая все больше и больше процессоров. Успех компании начался с того момента, как производитель запустил в продажу процессоры линейки Ryzen, которые уделали главного конкурента по сегменту благодаря высоким тактовым частотам и большому количеству ядер с потоками. Теперь компания просто улучшает свое положение, выпуская все более производительные решения при довольно низкой стоимости. И аналитики рынка домашних процессоров уверены, что к концу 2020 года компания AMD займет 25% рынка, тогда как еще пару лет назад она не могла и 10% завоевать. Вот вам и конкуренция на рынке процессоров, которую мы все так давно ждали. AMD все же смогла нас удивить.