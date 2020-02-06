AMD заключила контракт с командой из F-1

AMD и Mercedes-AMG Petronas Formula One будут сотрудничать начиная с этого года. Логотип компании AMD будут размещен на болидах Formula 1 с обеих сторон кабины пилота, а также на всей экипировке команды Mercedes-AMG.

AMD предоставит гоночной команде системы на базе AMD EPYC, а также ноутбуки с процессорами Ryzen Pro.

"Мы рады, что AMD присоединилась к нашей команде в качестве партнера, и мы с нетерпением ждем предстоящего сезона, поскольку мы исследуем сложные решения, чтобы раскрыть неиспользованный потенциал производительности" - рассказал в одном из интервью Тото Вольфф, генеральный директор команды Mercedes-AMG Petronas Formula One.