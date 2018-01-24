AMD заменяет Raja Koduri на Майка Рейфилда и Дэвида Ван

Сегодня AMD объявила о назначении Майка Райфилда старшим вице-президентом и генеральным менеджером AMD Radeon Technologies Group (RTG) и Дэвидом Вангом в качестве старшего вице-президента по разработке для RTG.Ван будет отвечать за все аспекты графической инженерии, включая техническую стратегию, архитектуру, аппаратное обеспечение и программное обеспечение для графических продуктов и технологий AMD.