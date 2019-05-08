ANDROID Q будет работать в полноэкранном режиме

Нативная система Android остается одной из наиболее предпочтительных систем для смартфонов, однако не все идеально в нынешней системе Android 9 Pie. Тем не менее, компания собирается выпустить последнюю версию Android 10 Q и внедряет некоторые новые функции в эту систему. Сегодня Google подтвердил, что Android Q будет поставляться с новой навигацией, которая удалит кнопки. Хотя эта функция является новой для Stock Android, такие как MIUI, EMUI и другие специализированные системы Android уже используют эту функцию. Технически, Google объединил базовый жест смахивания iPhone с жестом смахивания назад у MIUI.

Тем не менее, в таких приложениях, как Gmail, Google Photos, Google Maps, есть некоторые боковые меню, которые активируются при перемещении с левого края. Пока что, план Google на данный момент заключается в обеспечении того, чтобы проведенный свайп влево проведет вас по интерфейсу меню. Если вы хотите вернуться назад, вам придется дважды провести слева. Google хочет, чтобы OEM-производители и разработчики приложений придерживались нового полноэкранного режима жестов, они смогут выбирать нужный им шаблон.