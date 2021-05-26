ARM представила мощнейшие ядра

ARM только что анонсировала новые ядра для процессоров — Cortex-X2, A710 и A510 вместе с новыми графическими процессорами Mali. Эти новые компоненты процессоров появляются в связи с тем, что компания стремится к 2023 году перейти на 64-разрядную архитектуру. Это также знаменует собой переход компании к ARMv9 с более старой ARMv8. С новой архитектурой компания планирует перейти на 64-разрядную версию исключительно к 2023 году. Кроме того, компания также будет работать со своими партнерами, чтобы гарантировать, что новая экосистема также будет готова прекратить поддержку 32-разрядных приложений, что, как ожидается, завершится к концу этого года.

Согласно официальным примечаниям, новые конструкции ЦП и графических процессоров будут представлены в будущих наборах микросхем вместе с новым вспомогательным оборудованием, чтобы сгруппировать их все вместе для различных конфигураций, которые будут использоваться на смартфонах, ноутбуках и так далее. Cortex-X2 — это второе поколение новейших высокопроизводительных ядер ARM, обещающее увеличение скорости на 16 процентов по сравнению с ядром X1, которое также было построено на том же узле и работало на той же частоте. Хотя новый дизайн только что был анонсирован, ожидается, что чипы с Cortex-X2 появятся на рынке к следующему году. Кроме того, ARM также оптимизировала пиковую производительность X2 и удвоила производительность машинного обучения, что положительно скажется на возможностях смартфонов.