ARM возобновит сотрудничество с Huawei

Несмотря на давление США разработчик чипов ARM продолжит поставлять технологии чипов в китайскую компанию Huawei. Представитель ARM поделилась, что «ARM v8 и v9 являются технологиями британского происхождения». Следовательно, ARM может обеспечить поддержку HiSilicon для архитектуры v8-A и следующего поколения этой архитектуры.

Прекращение сотрудничества с Arm означало бы, что Huawei не могла бы больше разрабатывать новые однокристальные системы Kirin и даже, возможно, использовать уже существующие. Количество проданных процессоров, разработанных в Китае на основе решений ARM, уже перевалило за 16 млрд, а 95% китайских микропроцессоров построены на архитектурах ARM.