ARRI представила кинообъективы Signature Zooms

Компания ARRI известная своими кинокамерами, представила четыре новых кинообъектива в рамках линейки ARRI Signature Zooms и один экстендер: 45-135 mm T2.8, 65-300 mm T2.8, 16-32 mm T2.8, 24-75 mm T2.8 и 1.7x extender. Новинки характеризуются дизайном в духе линз Signature Primes, совместимостью с любыми широкоформатными камерами или камерами с матрицей Super 35, поддержкой HDR и разрешения 8K, а также магниевым сплавом, который на 30% легче алюминия. Экстендер предназначен для объективов 65–300mm T2.8 Signature Zoom и 280mm T2.8 Signature Prime. Он характеризуется восемью элементами и потерей примерно 1,5 ступени экспозиции.