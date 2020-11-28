ASRock Mars 4000U - самый тонкий в мире мини-ПК на базе AMD

ASRock анонсировала мини-ПК получивший название Mars 4000U. По словам компании, Mars 4000U является самым тонким мини-ПК в мире. ASRock Mars 4000U сочетает в себе производительность в компактном корпусе объемом 0,7 л, его высота 26 мм.

Мини-ПК ASRock Mars 4000U поддерживает двухканальную память DDR4 3200 МГц с максимальным объемом до 64 ГБ. Оснащается Mars 4000U процессорами AMD Ryzen 4000 U-серии с низким энергопотреблением. Для хранения данных есть слот для PCIe NVMe M.2 накопителя, а также отсек для 2,5 дюймового HDD-диска.

ASRock Mars 4000U поддерживает беспроводное подключение Intel Wi-Fi 6, оснащается семью портами USB, включая USB Type-C. Кроме того, мини-ПК имеет встроенные картридер SD и видеовыходы для подключения дисплея.

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