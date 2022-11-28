ASRock Side-Panel Kit позволит встроить монитор в ПК

Мы уже давно смирились с подсветкой буквально на всех компонентах компьютера начиная от оперативной памяти и заканчивая корпусом. Этим уже никого не удивишь, так как подобного рода решения уже давно стали чем-то вроде классики, которая пользователям даже успела надоесть. И в компании ASRock решили, что пора бы выводить пользователей на новый уровень с решениями будущего, так что производитель представил миру внешний дисплей для компьютерного корпуса, который можно подключить к компьютеру и разместить внутри прозрачной панели, например. Соответственно, пользователь получает практически полноценный дисплей диагональю 13,3 дюйма, который выдаёт нужную вам информацию и расширяет возможности системы. Правда, есть парочка моментов.

Стоит понимать, что такого рода дисплей стоит 150 долларов — при желании за эти деньги можно найти хороший монитор в разрешении 1080р от известного бренда, который выполнит куда больше задач, чем эта малютка в 13,3 дюйма. Второй момент — если вас красивый игровой ПК и вы хотите получить достаточно стильный внешний вид внутри системы, то размещение дисплея на стеклянной панели буквально перекроет всю ту красоту, ради которой вы собирали свой компьютер из дорогущих компонентов. И последний момент — пользователю придётся неплохо поработать с кабелями, чтобы получить работающую систему в конечном итоге, так как у ASRock Side-Panel Kit не такой уж длинный кабель подключения. Но выглядит очень необычно, конечно же.
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