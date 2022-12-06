ASRock готовит компактные ПК на мощных процессорах

Современный рынок компактных компьютеров выглядит достаточно странно, так как производители стараются делать мощные решения, а для мощных решений нужно внушительное охлаждение. Соответственно, для большого и эффективного кулера нужно много места, которое вынуждает производителя делать большой компьютер. Именно из-за этого новость о том, что ASRock создаёт небольшие компьютеры нового поколения вызвала у нас такой интерес — на самом деле на современном рынке просто нет никого, кто создаёт действительно компактные компьютеры с внушительной производительностью, если не считать Intel. В этом плане конкуренция не так высока и ASRock, видимо, приняла решение завоевать небольшую нишу на рынке своими простыми и понятными системами.

Дело в том, что производитель не стал изобретать велосипед и стараться привлечь покупателей невероятным дизайном. Нет, вместо этого компания взяла достаточно простой корпус, который выглядит не очень дорогим, но ему и не нужно таковым являться. Внутри установлена фирменная материнская плата компактного размера, процессор, который потребляет не очень много энергии, но при этом оборудован системой охлаждения. Никакой дискретной графики здесь нет, но она и не нужна, так как компьютер создавали для работы в офисе и дома, а не для видеоигр. В итоге получается крайне удобное решение, которое позволяет справиться с поставленными задачами и при этом будет продаваться по вполне адекватной стоимости. Вопрос только в дате релиза.