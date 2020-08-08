ASRock представила компьютеры DeskMini H470 и DeskMini X300

ASRock DeskMini H470 и DeskMini X300 это настольные компьютеры которые оснащаются процессорам Intel 10-го поколения или AMD Ryzen. ASRock DeskMini H470 основан на базе Intel LGA 1200 и поддерживает камень с тепловыделением 65 Вт. Оперативная память ограничена частотой 2933 МГц. Настольный компьютер позволяет подключать до трех мониторов, благодаря разъемам DisplayPort, Type-C DP, HDMI и D-Sub.

Компьютер DeskMini X300 использует 8 ядерный процессор AMD Ryzen 7 и оперативную память частотой 3200 МГц до 64 Гб. Оба компьютера имеет внутренний объем всего 1,92 л. Цены на компьютеры в настоящее время неизвестны.