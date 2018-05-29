ASUS Chromebox 3 на Chrome OS

Официально представлен новый неттоп ASUS Chromebox 3 на операционной системе Chrome OS. Это достаточно интересная железка, ведь если вы хотите поставить компьютер дома или в офисе, плюс если вы не планируете на устройстве запускать какие-то слишком сложные задачи, то это отличный вариант. Стоимость неттопа в минимальной комплектации составляет всего 300 евро, плюс нужно будет докупить еще внешний накопитель долларов за 30-50, и вы получаете полноценный компьютер для казуального использования. Например, если вы планируете просто смотреть фильмы, пользоваться социальными сетями, просматривать почту и все в таком духе, то компьютера хватит за глаза. Можно выбрать более производительную модель, она стоит 900 евро и больше походит на рабочую станцию, но данная ОС для тяжелой работы не подходит.