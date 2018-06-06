ASUS Mini PC ProArt PA90 создан для работы

Официально представлен компьютер ASUS Mini PC ProArt PA90, который компания разрабатывала специально для профессионалов своего дела. Компьютер построен на процессоре Intel Core восьмого поколения, правда точную модель не называют, плюс внутри установлена видеокарта NVIDIA Quadro, а накопителем выступает Intel Optane. То есть, это прямо набор из самых крутых комплектующих на рынке, которые вообще можно найти. Осталось только посмотреть на данный компьютер в действии — у него довольно нестандартная форма корпуса, из-за чего возникают вопросы относительно температур и прочих деталей. С другой стороны, если инженеры смогли реализовать хорошее охлаждение, то это будет неплохой такой конкурент Apple Mac Pro. Будем надеяться, что стоимость там тоже будет адекватная, хотя на доступный вариант надеяться не стоит.