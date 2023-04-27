ASUS ROG Ally будут продавать за 699 долларов

Флагманская модель портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, по словам надёжного информатора, будет стоить всего 699 долларов на момент релиза. Это цена на модель с чипом AMD Z1 Extreme, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ твердотельного накопителя и это означает, что портативный игровой компьютер от ASUS с 512 ГБ стоит всего на 51 дороже, чем Steam Deck с таким же объёмом памяти. И самое интересное в том, что эта информация является достоверной с вероятностью 99,9%, потому что инсайдер даже номер продукта представил, а также перечень характеристик и список продуктов с указанием MSRP (рекомендованная розничная стоимость). При этом гадать, конечно, долго не придётся, потому что пользователь в любом случае 11 мая узнает официальную цену.

Но если модель Z1 Extreme будет стоить 699 долларов, то сколько будет стоить Ally с обычным чипом AMD Z1? Да, стоит отметить, что компания ASUS подтвердила информационному изданию The Verge, что поставляться будут обе модели. К сожалению, информации о базовой модели пока что нет, но если ASUS действительно хочет выйти вперёд, то ей нужно сделать цену немного ниже 399 долларов — именно за эти деньги компания Valve продаёт свою базовую версию консоли Steam Deck. Но вопрос, конечно, не только в характеристиках, потому что на текущий момент это уже ничего не решает, а в оптимизации, софте. операционной системе и прочих хитростях, которые позволяют играть долго и без торможений. И в этом плане у Valve, конечно, есть масса преимуществ.
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