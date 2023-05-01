ASUS ROG Ally отправится в релиз за 600 долларов

Совсем скоро выйдет в релиз серия портативных игровых компьютеров ASUS ROG Ally — официальный запуск, если верить информации из социальных сетей, запланирован на 11 мая. Но за несколько недель до релиза уже появились слухи о ценах на две модели — ASUS ROG Ally и ASUS ROG Ally на базе более производительного процессора AMD Z1 Extreme. Известный поставщик секретной информации опубликовал цену для базовой модели, которую производитель оценил в 600 долларов. Базовая модель использует стандартный процессор AMD Z1 и имеет внутренний SSD NVMe M.2 на 256 ГБ для хранения контента.

Также инсайдеры говорят, что ASUS ROG Ally на базе топового процессора AMD Z1 Extreme будет стоить 700 долларов, что на самом деле является крайне привлекательным предложением. Всего за сто долларов этот Extreme-вариант поставляется с более производительным процессором, а также немного большим объёмом внутреннего хранилища, которое может достигать до 512 ГБ. Большинство характеристик двух моделей на самом деле идентичны, что делает Extreme-модель более привлекательным по цене продуктом, что, конечно, крайне хитро. Самая большая разница в производительности между этими двумя моделями связана с процессорами. У базового AMD Z1 6 ядер и 12 потоков, а также 22 МБ кэша. У AMD Z1 Extreme эти показатели немного выше — 8 ядер и 16 потоков, а также 24 МБ кэша. Эти различия несущественны, но могут оказать заметное влияние на производительность в зависимости от того, во что вы хотите играть.