ASUS ROG Ally отправится в релиз за 600 долларов

Также инсайдеры говорят, что ASUS ROG Ally на базе топового процессора AMD Z1 Extreme будет стоить 700 долларов, что на самом деле является крайне привлекательным предложением. Всего за сто долларов этот Extreme-вариант поставляется с более производительным процессором, а также немного большим объёмом внутреннего хранилища, которое может достигать до 512 ГБ. Большинство характеристик двух моделей на самом деле идентичны, что делает Extreme-модель более привлекательным по цене продуктом, что, конечно, крайне хитро. Самая большая разница в производительности между этими двумя моделями связана с процессорами. У базового AMD Z1 6 ядер и 12 потоков, а также 22 МБ кэша. У AMD Z1 Extreme эти показатели немного выше — 8 ядер и 16 потоков, а также 24 МБ кэша. Эти различия несущественны, но могут оказать заметное влияние на производительность в зависимости от того, во что вы хотите играть.