ASUS ROG Ally сжигает карты памяти

Некоторое время назад сразу несколько пользователей портативного компьютера ASUS ROG Ally сообщили о проблеме, при которой MicroSD-карта работала некорректно или предоставляла слишком низкую производительность в процессе работы с консолью под нагрузкой. Кроме того, в некоторых случаях после установки карты памяти через некоторое время она переставала быть доступной через программу проводника файлов в Windows. Основная беда с этой проблемой заключается в том, что после установки MicroSD в неисправное устройство ROG Ally она больше не может быть использована, так как, по-видимому, карта выходит из строя. К счастью, компания ASUS официально признала проблему с ASUS ROG Ally, и хотя производитель не указал ядро проблемы, компания намекнула на неисправность в системе теплоотвода портативного устройства, что приводит к неисправности карты памяти.

И, конечно, компания предлагает замену под гарантийным обслуживанием для консолей, которые пострадали в процессе работы, так что если у вас случились проблемы с консолью, то стоит просто обратиться к официальному сервисному центру. Сторонние же специалисты заявили, что при рассмотрении конструкции ASUS ROG Ally было выяснено, что система питания VRM для встроенного APU слишком близко расположена к считывателю MicroSD-карт. Поскольку в этих VRM выделяется много тепла, возникают проблемы со считывателем MicroSD, что может привести к выходу из строя данного компонента с течением времени.
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