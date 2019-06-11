ASUS ROG Strix GL10DH готов к играм

Компания AMD представила процессоры третьего поколения Ryzen и многие партнеры стали выпускать свои готовые сборки на этой платформе. Оказалось, что ASUS ROG Strix GL10DH является одним из наиболее интересных решений, ведь за свои деньги это очень крутая машина для игр или работы. Преимущество компьютера в том, что вы его покупаете и сразу из коробки получаете возможность играть в игры, не переживая о разных компонентах или совместимости того или иного элемента. При этом, стоимость готового ПК вроде ASUS ROG Strix GL10DH не сильно выше того, что вы сможете собрать сами из магазина электроники, так как ASUS покупает компоненты не по розничной стоимости, а по закупочной. Так что если вы давно мечтали об игровом ПК, то самое время брать.