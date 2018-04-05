ASUS ROG объявляет о выпуске Huracan (G21)

ASUS ROG объявляет о выпуске компактного игрового настольного компьютера Huracan (G21) на базе процессоров 8-го поколения Intel Core i7 и графики NVIDIA GeForce GTX 1080 для игр.Откройте для повышения производительности. Открытая запатентованная магнитная защита боковой крышки увеличивает поток воздуха в системе для лучшего охлаждения. Датчики также активируют встроенные световые эффекты Aura. Для обеспечения наилучшей игровой производительности, Huracan работает от новейшего 8-го поколения Intel Core i7 с до 32 ГБ памяти DDR4 2666 МГц и графикой NVIDIA GeForce GTX 1080. Huracan конфигурируется с 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD и 2TB HDD; и до 2TB HDD с технологией Intel Optane Memory также доступны.