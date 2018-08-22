ASUS VivoMini VC65-C1 готов к работе

В последнее время неттопы пользуются громадным спросом — пользователи получают возможность поставить компактный компьютер и работать с ним без лишнего шума. Отдельно стоит похвалить модель ASUS VivoMini VC65-C1, которая не только выглядит круто, но и предоставляет пользователю достаточно производительности для работы не только с документами, но и с фото или видео. Конечно, монтировать 4К на данном продукте будет весьма проблематично, но если вы работаете с чуть более казуальными задачами, то вообще проблем нет. Стоимость продукта пока что не называется, но если вы давно хотели крутой девайс для работы и отдыха, то обязательно присмотритесь к данному продукту. Вероятно, это будет идеальный выбор для всех, кто хочет тихое и компактное устройств для повседневных задач.