ASUS Zenfone Max (M1) с батареей на 4000 мАч

Официально представлен мобильный телефон ASUS Zenfone Max (M1), который порадовал своих потенциальных покупателей батареей на 4000 мАч. Это вполне адекватный параметр для современного продукта, вы сможете пользоваться смартфоном на протяжении целых суток и не думать о том, что в определенный момент закончится батарея и нужно будет заниматься чем-то другим, а не в игры играть. Это громадное преимущество смартфона, ведь сейчас мы не можем представить себе жизнь без использования интернета или каких-то приложений, а разработчик дает нам возможность делать все свои дела с удобством. Стоимость гаджета пока что не названа, но у данного производителя ранее проблем с ценами не было, так что ожидать чего-то в таком духе не стоит. Думаю, смартфон будет доступным и интересным для потенциального покупателя.