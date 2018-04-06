ASUS анонсировала Huracan

Компания ASUS анонсировала свой новый игровой компьютер, который выглядит очень круто, занимает минимум места на рабочем столе и светится как новогодняя елка. Пока что говорить о стоимости новинки мы не можем, так как информации об этом нет, но производитель ранее выпускал вполне адекватные решения. То есть, компьютер ASUS Huracan обойдется вам лишь немного дороже стоимости комплектующих, расположенных внутри. Только при покупке этого компьютера вы гарантированно получите видеокарту, которую на современном рынке еще попробуй найти, плюс это уже собранная система, которая точно работает. Вам нужно лишь скачать любимые игры и играть, наслаждаясь возможностями продукта, не нужно ничего тестировать, подгонять и измерять. Чуть позже поговорим о характеристиках девайса более подробно.