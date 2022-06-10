ASUS анонсировала мини-ПК ExpertCenter PN64 и ExpertCenter PN52

Компания ASUS анонсировала мини-ПК ExpertCenter PN64 и ExpertCenter PN52 для офисов и коммерческих организаций. Системы оснащены новейшими процессорами Intel и AMD. Размеры корпуса следующие: 120 x 130 x 58 мм. ExpertCenter PN64 оснащен процессором Intel Core 12-го поколения и оперативной памятью DDR5-4800. Обе системы обеспечивают поддержку до четырех дисплеев 4K или одного дисплея 8K. В свою очередь, ExpertCenter PN52 оснащен новейшим мобильным процессором AMD Ryzen серии 5000H со встроенной графикой AMD Radeon.

Стоимость мини-ПК серии PN не раскрыты.