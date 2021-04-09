ASUS анонсировала мини-ПК PN51 на базе процессоров серии Ryzen 5000

ASUS PN51 - мини-ПК для домашнего и офисного пользования, сочетает в себе высокую производительность, мобильность и компактный размер.

Мини-ПК ASUS PN51 оснащен мобильными процессорами AMD Ryzen 5000 с графикой Radeon Vega 7. Система поддерживает до 64 ГБ DDR4 3200 МГц, а также накопители M.2 PCIe Gen3x4. Установлена ОС Windows 10.

ASUS PN51 может подключать до четырех дисплеев одновременно с разрешением 4K при 60 Гц или одного монитора 8K. Доступ к сети обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi 6 (802.11ax). Система имеет широкие возможности для подключения устройств, кроме того PN51 поддерживает крепление VESA, поэтому его можно легко разместить на заднюю панель монитора.

Стоимость мини-ПК ASUS PN51 не раскрыты.