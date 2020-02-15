ASUS анонсировала мини-ПК ROG Huracan G21 с 8 ядрами и RTX 2080

ASUS выпустила свой мини-игровой компьютер ROG Huracan G21. В 17,7-литровом корпусе размером 129,9 × 372,4 × 366,1 мм ASUS удалось собрать несколько мощных аппаратных средств.

Начиная с CPU, ROG Huracan G21 оснащен процессором Intel Core i9-9900K 8-ядерный, 16-поточный ЦП. Также доступны конфигурации с процессорами Intel Core i7-9700K и Core i5-9400. Процессор установлен на материнских платах Mini-ITX Z390 производства ASUS.

ASUS решила оснастить G21 видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080. Другие варианты включают графические процессоры GeForce RTX 2070 и RTX 2060. Имеется один SSD-накопитель M.2 SATA емкостью от 128 до 512 ГБ. В дополнение к 3,5-дюймовому жесткому диску, имеется отсек для 2,5-дюймового диска емкостью 1 ТБ и 2 ТБ.

Для ввода / вывода на передней панели корпуса имеются два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A и один порт USB 3.1 Gen 1 Type-C. На задней панели расположены два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A и четыре порта USB 3.1 Gen 1 Type-A. Видеовыходы зависят от того, какая видеокарта оборудована в данной конфигурации. Также для питания ROG Huracan G21 использует внешние адаптеры питания с опциями 180, 230 или 280 Вт. Также стоит отметить, что для аудио G21 использует Realtek ALC1150 с ESS DAC. Имеется RGB освещение, которая совместима с программным обеспечением ASUS Aura Sync.