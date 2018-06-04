ASUS делает ноутбук на ARM-процессоре...

В последнее время очень много разговоров о том, что компании-производители ноутбуков планируют перейти на ARM-процессоры. Это позволит продлить автономную работу любого устройства, плюс стоимость ноутбука или планшета станет заметно ниже. Правда, за эти бонусы вам нужно будет пожертвовать производительностью. Хотя, новинка Snapdragon 1000 обещает быть экономичной и производительной одновременно. Пока что точных спецификаций данного процессора нет, компания лишь планирует выпустить его в свет, но уже есть слух, что ASUS планирует создать свой девайс на этой модели процессора. Будем надеяться, что это действительно откроет какие-то новые возможности для пользователя, который хочет получить от ноутбука максимум не только в работе с документами. И, конечно, это создаст некую конкуренцию на рынке.