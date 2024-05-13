ASUS готовит ROG Ally X на 1 ТБ

Сегодня появилась информация от достаточно надёжного источника о том, что компания ASUS выпустит новую портативную игровую консоль ROG Ally X совсем скоро — уже 2 июня. Устройство является незначительным обновлением первой модели ROG Ally с улучшенным временем автономной работы от аккумулятора и, вероятно, новым портом USB Type-C. Кроме того, поставщики секретной информации указывают на то, что компания может представить вариант консоли с 1 ТБ памяти. Естественно, больше свободной памяти для игр вынудит производителя поднять цену на свою портативную консоль нового поколения, и источник утверждает, что 1 ТБ модель консоли ASUS ROG Ally X будет стоить 799 долларов. То есть она будет более чем на 10% дороже, чем текущая топовая версия ROG Ally с процессором Ryzen Z1 Extreme.

Также ожидается, что новое устройство будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и более распространённый слот памяти M.2 2280, что должно упростить пользователям процесс апгрейда консоли в будущем. Тем не менее, консоль должна сохранить 7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080p, то есть в этом плане никаких существенных изменений происходить не будет. Кроме того, Ally X будет продаваться в чёрном цвете, в отличие от первой модели Ally, которая доступна только в белом. Вопрос только в стоимости базовой версии консоли, так как модель на 1 ТБ, вероятно, покупать никто не станет — это слишком дорогое удовольствие, особенно при учёте современной скорости загрузки игр.