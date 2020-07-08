ASUS готовит ROG Phone 3

Какое-то время назад на просторах интернета стали довольно активно обсуждать геймерские смартфоны, которые обладают целым рядом различных бонусов. Да, конечно, эти смартфоны создавали исключительно для того, чтобы пользователи могли играть в игры с большим комфортом, но если вы просто любите мощные смартфоны, то стоит присмотреться и к ASUS ROG Phone 3. Дело в том, что производитель решил сделать упор на новый процессор Snapdragon 865 Plus, который выглядит крайне круто, обладает целым рядом преимуществ и при этом отлично справляется с запуском самых тяжелых игр или программ. Мы пока что не знаем о стоимости данного смартфона, так как его еще официально не анонсировали, но если вы хотите нечто мощное, то стоит присмотреться.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 3
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