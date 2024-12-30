ASUS готовит к релизу ROG NUC 2025

Компания ASUS готовится представить следующую версию своего флагманского игрового ПК в линейке NUC под названием ROG NUC — и инсайдеры уверены, что новое устройство будет оснащено процессором Intel Arrow Lake-H и дискретной видеокартой NVIDIA следующего поколения. Более того, известный китайский инсайдер даже опубликовал фотографии нового ROG NUC 2025 года на китайской платформе Weibo — если эта информация верна, то дизайн компьютера слегка изменился по сравнению с предыдущей моделью. Например, на верхней панели появился дополнительный вентилятор, отсутствующий в версии 2024 года, однако в целом система визуально напоминает своего предшественника.

При этом, несмотря на внешние сходства, конфигурация нового компьютера будет значительно отличаться от предыдущего поколения, ведь ROG NUC 2025 будет работать на процессоре из новой линейки Core Ultra 200H. Предположительно, речь идёт о флагманском процессоре Core Ultra 9 285H, так как предыдущая модель использовала Core Ultra 9 185H из серии Meteor Lake. Видеокарта также будет заменена на новую модель из серии RTX 50. Если в предыдущей версии применялись RTX 4060 и RTX 4070, то для ROG NUC 2025, вероятно, выберут RTX 5060 или RTX 5070. И, естественно, стоимость системы ASUS ROG традиционно будет очень высокой — если предыдущая флагманская модель ROG NUC 2024 с процессором Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и RTX 4070 стоила около 2000 долларов на территории Китая, то теперь цена вырастет до 2500 минимум.
К запуску готовится новый стандарт HDMI 2.2…
Специалисты из компании HDMI Forum, ответственной за стандарт HDMI, вчера официально объявили, что на пре…
Eufy представила камеру, которая снимает в цвете ночью…
Сегодня известная компания Eufy официально представила новую камеру видеонаблюдения под назвнием Indoor C…
Valve теперь продаёт восстановленные Steam Deck…
OLED-версия Steam Deck, лучшая модификация портативной игровой консоли Valve с улучшенным временем автоно…
Samsung готовит к релизу собственные умные очки…
Китайская исследовательская компания прогнозирует, что компания Samsung представит свои первые AR-очки в …
Лучшее приложение для Apple Vision Pro закрывается…
Сегодня появилась информация о том, что Lapz, приложение для Apple Vision Pro, которое позволяло смотреть…
Apple не готова выпускать умное кольцо…
В интервью информационному изданию CNBC в рамках мероприятия Web Summit глава компании Oura заявил, что A…
Лучшие производители игровых ПК…
В России много компаний, которые занимаются производством игров…
Новый Mac mini получит совершенно иной дизайн корпуса…
Изначально ожидалось, что компания Apple представит новый планшет iPad mini 7 вместе с обновлёнными компь…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor