ASUS готовит к релизу ROG NUC 2025

Компания ASUS готовится представить следующую версию своего флагманского игрового ПК в линейке NUC под названием ROG NUC — и инсайдеры уверены, что новое устройство будет оснащено процессором Intel Arrow Lake-H и дискретной видеокартой NVIDIA следующего поколения. Более того, известный китайский инсайдер даже опубликовал фотографии нового ROG NUC 2025 года на китайской платформе Weibo — если эта информация верна, то дизайн компьютера слегка изменился по сравнению с предыдущей моделью. Например, на верхней панели появился дополнительный вентилятор, отсутствующий в версии 2024 года, однако в целом система визуально напоминает своего предшественника.

При этом, несмотря на внешние сходства, конфигурация нового компьютера будет значительно отличаться от предыдущего поколения, ведь ROG NUC 2025 будет работать на процессоре из новой линейки Core Ultra 200H. Предположительно, речь идёт о флагманском процессоре Core Ultra 9 285H, так как предыдущая модель использовала Core Ultra 9 185H из серии Meteor Lake. Видеокарта также будет заменена на новую модель из серии RTX 50. Если в предыдущей версии применялись RTX 4060 и RTX 4070, то для ROG NUC 2025, вероятно, выберут RTX 5060 или RTX 5070. И, естественно, стоимость системы ASUS ROG традиционно будет очень высокой — если предыдущая флагманская модель ROG NUC 2024 с процессором Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и RTX 4070 стоила около 2000 долларов на территории Китая, то теперь цена вырастет до 2500 минимум.