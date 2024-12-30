ASUS готовит к релизу ROG NUC 2025

При этом, несмотря на внешние сходства, конфигурация нового компьютера будет значительно отличаться от предыдущего поколения, ведь ROG NUC 2025 будет работать на процессоре из новой линейки Core Ultra 200H. Предположительно, речь идёт о флагманском процессоре Core Ultra 9 285H, так как предыдущая модель использовала Core Ultra 9 185H из серии Meteor Lake. Видеокарта также будет заменена на новую модель из серии RTX 50. Если в предыдущей версии применялись RTX 4060 и RTX 4070, то для ROG NUC 2025, вероятно, выберут RTX 5060 или RTX 5070. И, естественно, стоимость системы ASUS ROG традиционно будет очень высокой — если предыдущая флагманская модель ROG NUC 2024 с процессором Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и RTX 4070 стоила около 2000 долларов на территории Китая, то теперь цена вырастет до 2500 минимум.