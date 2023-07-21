ASUS готовит к релизу компактный компьютер ROG NUC

Следовательно, логично, что наследником Intel NUC 13 Extreme, ROG NUC, будет использовать предстоящие процессоры 14-го поколения Meteor Lake от Intel. С другой стороны, нужно понимать, что Intel якобы отменила выпуск настольных процессоров Meteor Lake с низким энергопотреблением, поэтому ROG NUC, скорее всего, будет использовать мобильные процессоры Meteor Lake, в отличие от Intel NUC 13 Extreme, который имеет процессоры Raptor Lake K-серии, включая Core i9-13900K, Core i7-13700K или Core i5-13600K. Вопрос скорее в том, какая у компьютера будет реальная производительность, энергопотребление и цена. Всё же даже если компьютер будет очень компактным, лёгким и удобным для работы, если он слишком дорогой, то потенциальных покупателей явно будет не очень много.