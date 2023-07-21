ASUS готовит к релизу компактный компьютер ROG NUC

Intel недавно стала постепенно выходить из бизнеса с компьютерами NUC, передав данное направление своим компаниям-партнёрам, которые весьма воодушевились этой новостью. Например, компания ASUS получила лицензию на производство текущих и будущих NUC, и теперь инсайдеры заявляют, что в результате этого соглашения в релиз могут поступить компьютеры ROG NUC, заменяющие линейку NUC Extreme от Intel. По информации, полученной от источников итальянского новостного издания Bits and Chips, компания ASUS уже начала разрабатывать ROG NUC, который должен заменить мини-ПК Intel NUC 13 Extreme. Стоит отметить, что данный компьютер использует процессоры 13-го поколения Raptor Lake.

Следовательно, логично, что наследником Intel NUC 13 Extreme, ROG NUC, будет использовать предстоящие процессоры 14-го поколения Meteor Lake от Intel. С другой стороны, нужно понимать, что Intel якобы отменила выпуск настольных процессоров Meteor Lake с низким энергопотреблением, поэтому ROG NUC, скорее всего, будет использовать мобильные процессоры Meteor Lake, в отличие от Intel NUC 13 Extreme, который имеет процессоры Raptor Lake K-серии, включая Core i9-13900K, Core i7-13700K или Core i5-13600K. Вопрос скорее в том, какая у компьютера будет реальная производительность, энергопотребление и цена. Всё же даже если компьютер будет очень компактным, лёгким и удобным для работы, если он слишком дорогой, то потенциальных покупателей явно будет не очень много.