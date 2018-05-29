ASUS объявляет о выпуске новой серии Chromebox 3

ASUS анонсировала выпуск ASUS Chromebox 3 с новейшим процессором 8-Gen Intel Core или Celeron, объемом памяти до 16 ГБ DDR4-2400 и до 256 ГБ М.2 SSD для более быстрой и плавной производительности, данная система более энергоэффективна, чем когда-либо прежде.Совершенно новый ASUS Chromebox 3 дает пользователям возможность пользоваться популярными приложениями с использованием мини-ПК, поэтому он идеально подходит для дома, развлечений, образования или бизнеса. Chromebox 3 также оснащен универсальным USB 3.1.

Работает на процессоре Intel Core i7 8-го поколения, с памятью до 16 ГБ DDR4 и до 256 ГБ M.2 SSD

Оснащен последним портом USB 3.1 Type-C для быстрой передачи данных, подачи питания и соединений DisplayPort

Мгновенный доступ к популярным приложениям и контенту для повышения производительности, образования, общения и развлечений с помощью Google Play Store

Программное обеспечение для автоматического обновления позволяет пользователям защищаться от вирусов и вредоносного ПО