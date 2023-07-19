ASUS получила лицензию на компьютеры NUC

На прошлой неделе Intel объявила о прекращении производства своих компактных компьютеров NUC, однако у фанатов данного оборудования всё же есть шансы — дело в том, что теперь компания ASUS планирует перенять хлопоты по производству и разработке будущих систем NUC. Хотя Intel больше не будет создавать свои ПК в небольшом форм-факторе, ASUS получит лицензию на использование этой франшизы от Intel. Это значит, что ASUS теперь сможет производить и продавать системы NUC на процессорах Intel 10-го по 13-е поколения, а также разрабатывать будущие компьютеры на основе предстоящих чипах компании Intel. Более того, компания ASUS возьмёт на себя поддержку систем NUC и создаст своё собственное подразделение бизнеса ASUS NUC, которое будет заниматься технической поддержкой и ремонтом будущих решений.

Поскольку лицензия на NUC является неисключительной, мы можем увидеть, что в будущем Intel предоставит лицензию на NUC и другим производителям ПК-комплектующих. В любом случае, решение ASUS не может не радовать — пользователи, которые предпочитали данные компьютеры, теперь смогут покупать новые модели в стильном дизайне. С другой стороны, Intel не просто так отказалась от производства таких компьютеров — они не приносили должной прибыли. И слабо верится, что если у Intel не удалось изменить ситуацию, то ASUS, у которой объективно меньше ресурсов, сможет переломить положение и сделать устройства прибыльными. Но посмотрим — всё может измениться в будущем.