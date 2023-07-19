ASUS получила лицензию на компьютеры NUC

На прошлой неделе Intel объявила о прекращении производства своих компактных компьютеров NUC, однако у фанатов данного оборудования всё же есть шансы — дело в том, что теперь компания ASUS планирует перенять хлопоты по производству и разработке будущих систем NUC. Хотя Intel больше не будет создавать свои ПК в небольшом форм-факторе, ASUS получит лицензию на использование этой франшизы от Intel. Это значит, что ASUS теперь сможет производить и продавать системы NUC на процессорах Intel 10-го по 13-е поколения, а также разрабатывать будущие компьютеры на основе предстоящих чипах компании Intel. Более того, компания ASUS возьмёт на себя поддержку систем NUC и создаст своё собственное подразделение бизнеса ASUS NUC, которое будет заниматься технической поддержкой и ремонтом будущих решений.

Поскольку лицензия на NUC является неисключительной, мы можем увидеть, что в будущем Intel предоставит лицензию на NUC и другим производителям ПК-комплектующих. В любом случае, решение ASUS не может не радовать — пользователи, которые предпочитали данные компьютеры, теперь смогут покупать новые модели в стильном дизайне. С другой стороны, Intel не просто так отказалась от производства таких компьютеров — они не приносили должной прибыли. И слабо верится, что если у Intel не удалось изменить ситуацию, то ASUS, у которой объективно меньше ресурсов, сможет переломить положение и сделать устройства прибыльными. Но посмотрим — всё может измениться в будущем.
Epson представила проектор Pro EX11000 3LCD…
Сегодня компания Epson официально представила новый беспроводной лазерный проектор Pro EX11000 3LCD (рабо…
ASUS представила бесшумный компьютер для работы с ИИ…
Компания ASUS (точнее, её подразделение решений для Интернета вещей), сегодня официально объявил о выпуск…
Phanteks представила универсальный корпус Enthoo Pro 2 Serve…
Сегодня компания Phanteks официально представила свой совершенно новый корпус Enthoo Pro 2 Server Edition…
DJI представила дрон Mavic 3 Pro…
Около полутора лет после запуска флагманского квадрокоптера Mavic 3 компания DJI выпустила обновлённую ве…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 113…
Актуальные процессоры от Intel и AMD, а также встроенная в них графика позволяют собирать системы в компа…
GAMDIAS представила микрофон PHEME M1…
GAMDIAS, весьма известный бренд по производству игровой периферии и не только, официально представил нову…
Corsair представила новый формат систем охлаждения iCUE LINK…
Компания Corsair сегодня официально представила новое поколение компонентов охлаждения системы, которые д…
Apple представит AR-гарнитуру на процессоре М2 уже 5 июня…
Хотя презентация WWDC 2023 предпочтительно будет посвящена анонсам новых версий операционных систем, комп…
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor