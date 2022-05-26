ASUS представил маршрутизатор RT-AXE7800

Сегодня ASUS представил маршрутизатор RT-AXE7800. RT-AXE7800 - это трехдиапазонный маршрутизатор WiFi 6E, он поддерживает беспроводную скорость до 7800 Мбит/с, отсюда и название модели.

Он поддерживает каналы шириной 160 МГц, хотя это довольно распространено в маршрутизаторах WiFi 6E, равно как и поддержка 1024-QAM и полоса частот 6 ГГц.

Из изображений видно, что у него будет один порт 2,5 Гбит/с, который можно использовать как порт WAN или LAN, а также четыре порта Gigabit Ethernet, один из которых может быть портом WAN, или его можно объединить со вторым гигабитным портом. Сзади расположился один порт USB 3.0, здесь же находится разъем питания. Он имеет шесть складных антенн, и мы ожидаем увидеть больше подобных конструкций в будущем, поскольку потребительские маршрутизаторы с поддержкой каналов WiFi в диапазоне 6 ГГц не могут иметь съемные антенны.

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