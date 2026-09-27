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Представлен роутер ASUS ProArt PRT-BE5000

Компания ASUS пополнила ассортимент маршрутизаторов моделью ProArt PRT-BE5000, которая может похвастаться поддержкой стандарта беспроводной сети нового поколения Wi-Fi 7. Новинка характеризуется 4-ядерной платформой MediaTek с тактовой частотой 2,0 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти DDR4, поддержкой диапазона 5 ГГц (до 4320 Мбит/с) и 2,4 ГГц (до 688 Мбит/с), поддержкой технологии MLO для объединения диапазонов ради снижения задержки и более стабильного соединения, двумя портами 2,5G с поддержкой использования двух WAN-подключений, функцией ИИ-ускорения для распределения пропускной способности, функцией безопасности AiProtection с блокировкой вредоносных сайтов и изоляцией зараженных устройств, а также поддержкой AiMesh. Цена роутера на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 225 долларов.

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