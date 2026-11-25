Возможности ИИ-агента Ella были расширены

Для поиска не обязательно знать точное название модели или разбираться в характеристиках. Например, можно попросить Ella подобрать беспроводные наушники для работы и поездок, указать бюджет и важные параметры. Пользователи уже активно осваивают новый сценарий: они задают Ella уточняющие вопросы о характеристиках, сравнивают предложенные варианты и выбирают наиболее подходящий товар. Ассистент, в свою очередь, учитывает эти уточнения, чтобы сделать подборку еще точнее. Найти товар можно и по фотографии. Если пользователь увидел понравившуюся вещь, но не знает её названия или производителя, достаточно показать изображение Ella. Ассистент поможет найти такой же или похожий товар на Ozon. Такой способ поиска подойдёт, например, для одежды, аксессуаров и предметов интерьера.

Ella также сохраняет контекст диалога. Если пользователь уже обсуждал с ассистентом несколько вариантов, к выбору можно вернуться позднее без необходимости заново объяснять свои требования. Например, продолжить сравнение моделей или уточнить отдельные характеристики. Ещё одна возможность — отслеживание цены. Пользователь может задать стоимость, по которой готов купить товар, а Ella сообщит, когда цена на Ozon достигнет этого уровня. Так не придётся регулярно проверять карточку товара вручную.