Представлен бюджетный роутер ZTE Xuntian BE3600 Qingyun Edition

Компания ZTE объявила о выпуске нового домашнего маршрутизатора Xuntian BE3600 Qingyun Edition с поддержкой современного стандарта Wi-Fi 7, ориентированного на стабильное подключение без задержек.

Новинку оснастили двухъядерным центральным процессором, четырехъядерным нейрочипом NPU и отдельным беспроводным контроллером, тремя гигабитными Ethernet-портами с поддержкой двух WAN-каналов для балансировки нагрузки или резервирования интернета от разных провайдеров, функцией мультиплексирования для одновременной передачи IPTV и веб-трафика по одному проводу, модулем Wi-Fi 7 с поддержкой технологии MLO для объединения двух частотных диапазонов, возможностью быстрого объединения в бесшовную Mesh-сеть с другими гаджетами ZTE (при поддержке сторонних роутеров в роли точек доступа), а также интеллектуальным софтом с ИИ-помощником, который составляет наглядную карту покрытия дома и отслеживает качество сигнала в каждом помещении. Маршрутизатор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 35 долларов.
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