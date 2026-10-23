Роутер TP-Link Avenue BE6400 оценен в 60 долларов

Компания TP-Link объявила о выпуске маршрутизатора Avenue BE6400, который может похвастаться поддержкой стандарта Wi-Fi 7. Новинка характеризуется системой с новой пиксельной антенной, заявленной скоростью до 5764 Мбит/с, пятью внешними независимыми модулями FEM, диапазоном 5 ГГц в соответствии с уровнем BE7200, поддержкой технологии 4K QAM, MRU и Preamble, четырьмя портами Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с, двумя гигабитными разъёмами, выделенным игровым портом, четырьмя встроенными ускорителями для игр, технологией TP-Link EasyShow, поддержкой проводного и беспроводного IPTV и VPN, а также родительским контролем. Цена роутера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 390 долларов.

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