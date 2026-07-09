Обзор TP-Link Archer TX20E. Адаптер PCIe с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2

Если проводное подключение к сети является негласным базовым стандартом для материнских плат, то беспроводной модуль размещается в отдельных модификациях или в моделях верхнего ценового сегмента. Организовать такой интерфейс можно USB-адаптерами, PCI-e платами или М.2 адаптерами. USB-адаптеры просты в подключении, но скорость будет ограничена скоростью разъема и не редко возникают проблемы со стабильностью подключения при длительной нагрузке. M.2 адаптеры можно поставить не на все платы, а PCIe чаще всего остаются в достаточном количестве и проблем с подключением не возникает. Сегодня мы рассмотрим TP-Link Archer TX20E с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Обзор TP-Link Archer TX20E

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением адаптера, данными по техническим характеристикам. Оформлена в традиционной цветовой схеме. Комплект включает переходник на ITX-корпуса, съемная пара антенн, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация TP-Link Archer TX20E

Внешний вид

Компактная печатная плата черного цвета с интерфейсом PCIe x1. Установлена декоративная пластиковая накладка с логотипом бренда.

внешний вид TP-Link Archer TX20E

Установить адаптер можно в корпуса с разным типоразмером. Два вида металлических накладок, для замены которых достаточно открутить пару винтов.

внешний вид TP-Link Archer TX20E

На внутреннюю сторону печатной платы нанесена наклейка с серийным номером, названием модели и техническими данными. Две съемные антенны с высоким коэффициентом усиления.

внешний вид TP-Link Archer TX20E

Подключение простое, достаточно установить в свободный разъем материнской платы. Для работы Bluetooth потребуется подключение к внутреннему USB 2.0 разъему на материнской плате, соответствующий кабель идет в комплекте.

Тесты

тесты TP-Link Archer TX20E

Работает TP-Link Archer TX20E на базе контроллера Realtek 8852BE. Поддерживает подключение Wi-Fi 6 со скоростью 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование WPA3. Тестирование адаптера велось с роутером Keenetic Giant поддерживающим AC1300. Для начала замер в одной комнате с роутером на расстоянии 1.5 метров.

тесты TP-Link Archer TX20E

Замерили скорость через две бетонные стены.

тесты TP-Link Archer TX20E

Bluetooth можно использовать для подключения беспроводной гарнитуры, геймпадов или передачи данных. Проблем в работе адаптера обнаружено не было.

тесты TP-Link Archer TX20E

Итоги

TP-Link Archer TX20E – PCIe адаптер с высокими скоростями обмена данными, встроенным Bluetooth, простым подключением и хорошим качеством покрытия.
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