70% россиян сталкиваются с помехами во время звонков по данным Anker Innovations

Примерно 70% жителей России периодически встречаются с посторонними звуками при разговоре по телефону, и для многих это вовсе не пустяк. Согласно исследованию, проведенному брендом электроники Anker совместно с агентством «Русопрос», 68% участников опроса отмечают заметный дискомфорт из-за шума, а каждый десятый считает помехи весомым поводом для раздражения. При этом 16% респондентов сталкиваются с этой проблемой на постоянной основе: посторонние звуки буквально вклиниваются в повседневное общение. Опрос охватил 1000 человек из российских городов с населением свыше 100 тысяч жителей. Наиболее остро трудности при телефонных разговорах ощущает молодежь в возрасте 25-34 лет: около четверти людей этой возрастной категории постоянно имеют дело с шумом, и именно у них он чаще всего провоцирует раздражение. При этом молодые люди активнее остальных применяют наушники во время разговоров. Причины помех вполне обыденные, но от этого не менее назойливые: гул большой улицы (41%), шум многолюдных мест (34%), звуки общественного транспорта (31%), а также сильный ветер и дождь (29%). В перечень раздражителей вошли и совсем бытовые факторы: кричащие дети (20%), сосед с перфоратором (14%), громкая музыка на дискотеках (10%) и даже лающие собаки (8%). Фоновый шум не только раздражает — он влияет на поведение. Почти треть россиян не прерывали бы телефонные разговоры, если бы у них было устройство, позволяющее спокойно общаться в любых условиях. Свыше 20% опрошенных звонили бы чаще, 15% — легче справлялись бы с рабочими задачами, 7% — больше общались с близкими, а 5% решились бы позвонить даже начальнику.

При этом подавляющее большинство (88%) хотя бы иногда испытывают неудобства из-за громкого окружения даже при прослушивании музыки в наушниках. А реально применяют шумоподавление в наушниках лишь 6% опрошенных: большинство по привычке откладывают звонок («Я перезвоню») или отправляются искать тихое место. TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro как раз удовлетворяют потребность в комфортном телефонном разговоре: они делают голос разборчивым даже там, где шум обычно побеждает. В апреле 2026 года устройство было включено в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый высокий показатель качества передачи голоса в наушниках TWS». Восемь внешних микрофонов, встроенных в эти наушники, сканируют окружающую обстановку, а два датчика костной проводимости улавливают вибрации голосовых связок. Это обеспечивает четкую передачу даже шепота. При этом технологии шумоподавления в Liberty 5 Pro не просто «глушат» все подряд. Нейропроцессор ANKER THUS™ в реальном времени отделяет полезный сигнал от помех, отсекая до 98,5% фоновых шумов. Причем глубина подавления вдвое выше, чем у предыдущей модели — Anker Soundcore Liberty 4. Система успевает анализировать звуковой поток с частотой 384 000 замеров в секунду. Такой темп необходим, чтобы успевать за быстрыми изменениями обстановки, например, когда человек выходит из метро на шумную улицу. Наушники также учитывают снижение качества звука при его передаче по Bluetooth. Алгоритм AI Sound Enhancement восстанавливает до 65% этих данных, а технология HearID 5.0 адаптирует звучание под особенности слуха конкретного пользователя.