ASUS представила бесшумный компьютер для работы с ИИ

Благодаря мощной платформе Jetson, оснащённой эффективным процессором Arm и встроенной графикой NVIDIA, PE1100N обеспечивает энергоэффективные AI-вычисления, что делает новый компьютер идеальным для различных масштабируемых приложений искусственного интеллекта в умных городах, транспорте, производстве и других областях, включая анализ трафика, отслеживания людей, подсчёт товаров и наблюдения за множеством параметров. Кроме того, компактный размер и антивибрационный дизайн PE1100N делают его особенно уместным для решений в области производства. Учитывая, что сейчас технологии на базе ИИ распространяются очень быстро и крупные заводы с фабриками с радостью вкладываются в технологии и аппаратные решения, можно предположить, что компьютер будет пользоваться приличным спросом. Правда, его цена пока что не названа, так как, вероятно, его будут продавать только коммерческим клиентам.