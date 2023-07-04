ASUS представила бесшумный компьютер для работы с ИИ

Компания ASUS (точнее, её подразделение решений для Интернета вещей), сегодня официально объявил о выпуске PE1100N — невероятно компактного компьютера для выполнения AI-вычислений, основанного на новейшей платформе под названием NVIDIA Jetson Orin. Стоит отметить, что компьютер имеет дизайн без активной системы охлаждения для бесшумной работы, обширные промышленные возможности для серьёзной интеграции в различные инфраструктуры и поддержку широкого диапазона входных напряжений и рабочих температур для максимальной эффективности под длительными нагрузками.

Благодаря мощной платформе Jetson, оснащённой эффективным процессором Arm и встроенной графикой NVIDIA, PE1100N обеспечивает энергоэффективные AI-вычисления, что делает новый компьютер идеальным для различных масштабируемых приложений искусственного интеллекта в умных городах, транспорте, производстве и других областях, включая анализ трафика, отслеживания людей, подсчёт товаров и наблюдения за множеством параметров. Кроме того, компактный размер и антивибрационный дизайн PE1100N делают его особенно уместным для решений в области производства. Учитывая, что сейчас технологии на базе ИИ распространяются очень быстро и крупные заводы с фабриками с радостью вкладываются в технологии и аппаратные решения, можно предположить, что компьютер будет пользоваться приличным спросом. Правда, его цена пока что не названа, так как, вероятно, его будут продавать только коммерческим клиентам.