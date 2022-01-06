ASUS представила игровой монитор с Intel Core i9 и видеокартой NVIDIA

Как бы вы не искали, но найти игровых планшетов, особенно тех, которые работают под управлением Windows, не получится при всём желании — их на рынке просто нет. Подразделению Asus ROG это не понравилось, поэтому оно использовало один из новейших процессоров Intel 12-го поколения и графический процессор NVIDIA среднего класса для создания «самого мощного игрового планшета в мире». Речь про ASUS ROG Flow Z13 — портативное устройство, которое получило дисплей диагональю 13,4 дюйма, а толщина корпуса при этом составляет всего 12 мм. Его легко положить в рюкзак, и он всегда будет готов к игре. И хотя он довольно тонкий, планшет обладает весьма внушительной производительностью.

Для своего мощного решения компания ASUS выбрала официально анонсированный сегодня процессор Intel Core i9-12900H — он имеет 6 производительных ядер и 8 эффективных ядер, а также интегрированный графический процессор Intel Xe с 96 исполнительными блоками. Также есть варианты с i7-12700H и i5-12500H. Кроме того, пользователь можете кастомизировать планшет, получив решение с оперативной памятью DDR5 (до 16 ГБ, 5200 МГц) и хранилищем PCIe 4.0 (до 1 ТБ). Но настоящая графическая мощь исходит от NVIDIA RTX 3050 Ti прошлого года. Видеокарта имеет 2560 ядер CUDA и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 (128-битная шина). Здесь стоит уточнить, что Core i9 имеет TDP 45 Вт, 3050 Ti достигает 40 Вт, так что это довольно много тепла для компактного планшета. Однако ASUS говорит, что, поскольку компоненты расположены вертикально, система охлаждения способна обдувать их большим количеством воздуха.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Flow Z13
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