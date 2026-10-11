Обзор планшета HONOR Pad 20 Pro:23 часа на одном заряде

Pad 20 Pro — старшая модель в обновлённой линейке планшетов HONOR. По характеристикам это один из самых насыщенных Android-планшетов в своём классе: Snapdragon 8s Gen 4, экран 3K с матовым покрытием Paperlike и частотой 165 Гц, батарея на 10 100 мА·ч и слот для SIM-карты, который у планшетов такого формата встречается нечасто.

Комплектация

В коробке — сам планшет, блок питания на 45 Вт, кабель USB-C и документация. Для этой линейки у HONOR есть стилус Magic-Pencil 4s и Bluetooth-клавиатура, но в нашей конфигурации их не было, поэтому планшет мы оценивали как самостоятельное устройство.

Внешний вид

Корпус цельнометаллический, толщиной 6,29 мм и весом около 537 граммов. Это ощутимо больше, чем у многих 12-дюймовых конкурентов. В руке планшет кажется плотнее и солиднее, чем обещают цифры. Цвет всего один — серый.

Звук выдают шесть динамиков с сертификатами DTS:X Ultra и IMAX Enhanced. Громкости и стереоэффекта хватает, чтобы смотреть фильм без наушников. С басами хуже: сертификаты на коробке не отменяют физических ограничений тонкого корпуса. Список Bluetooth-кодеков длинный — LDAC, aptX HD и Adaptive, LHDC 5.0, LC3, плюс протокол ASHA для слуховых аппаратов. С хорошими беспроводными наушниками звук должен раскрываться лучше, чем через встроенные динамики.

Разъём USB-C работает по стандарту USB 2.0. Планшет позиционируется как рабочий инструмент, и тут это недочёт: файлы на внешний накопитель будут копироваться медленнее, чем могли бы. Карту памяти поставить некуда, зато есть слот для SIM-карты, которого у большинства конкурентов этого класса нет. Pad 20 Pro выходит в интернет без Wi-Fi, и в поездках это удобно.

Дисплей

Экран — IPS LCD на 12,1 дюйма с разрешением 3000×1872 (около 292 ppi). Частоту обновления можно выбрать: 165, 144, 120, 90 или 60 Гц. Главная особенность версии Paperlike — протравленное стекло вместо плёнки, которое должно давать ощущение письма и чтения с бумаги. HONOR заявляет снижение бликов на 50% по сравнению с глянцевым вариантом. Разница действительно видна: ореол от солнца на матовом стекле мягче, хотя полностью не исчезает, как на честных электронных чернилах.

За антибликовость приходится платить привычную цену. Цвета чуть менее сочные, а контраст ниже, чем у глянцевой версии того же экрана. Зато «кристаллического эффекта» — зернистости на светлых участках, которой страдают многие матовые покрытия, — здесь почти не видно.

Пиковая яркость заявлена на уровне 700 нит, но это показатель в специальном режиме HBM. В обычном режиме экран светит примерно на 440 кд/м², на солнце автоматика поднимает яркость до 600 кд/м². Текст и книги читаются с запасом, хотя с топовыми OLED-экранами по пиковым цифрам Pad 20 Pro не сравнить.

165 Гц работают не везде. Многие приложения поддерживают максимум 120 Гц, а когда экран не трогают, частота для экономии заряда падает до 60 Гц. Цветовых профилей два: «Обычные» ближе к sRGB и подходят для фото и видео, «Яркие» дают расширенный охват, и обычный контент в нём выглядит неестественно насыщенным. Мы почти всё время оставляли первый. Набор защиты глаз стандартный для HONOR: циркадная подсветка, которая к вечеру делает цветовую температуру теплее, снижение синего света с сертификатом TÜV Rheinland и подстройка яркости под освещение в комнате.

Железо и тестирование

Внутри — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 на 4-нанометровом техпроцессе, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя без поддержки карт памяти. Технология RAM Turbo программно добавляет до 8 ГБ за счёт части накопителя, так что в сумме получается 16 ГБ. По сравнению со Snapdragon 7 Gen 3 в младшем Pad 20 производительность выросла больше чем вдвое.

В AnTuTu планшет набирает 2–2,3 млн баллов, в Geekbench 6 — около 2000 очков в однопоточном тесте и порядка 6400 в многопоточном. До топовых Android-планшетов далеко, но в своём сегменте это уверенно выше среднего.

Под долгой нагрузкой чип троттлит. В тяжёлых тестах графическое ядро проседает до 60–80% от пиковой производительности, корпус греется, хотя и не критично. Genshin Impact и PUBG Mobile первые 20–30 минут идут на высоких настройках без раздражающих просадок. В долгих сессиях стабильно пиковой частоты кадров ждать не стоит.

С многозадачностью проблем нет: приложения переключаются без подтормаживаний, несколько окон на экране не тормозят, жесты разделения экрана работают без всяких аксессуаров. Планшет работает на MagicOS 10.0 на базе Android 16, и сервисы Google доступны сразу из коробки. У конкурентов на HarmonyOS приходится привыкать к отдельной экосистеме приложений, здесь этого нет.

Из фирменного софта предустановлен офисный пакет «Документы» с ИИ-инструментами — он и правда удобнее многих бесплатных альтернатив. ИИ также расшифровывает встречи с кратким протоколом, переводит речь в текст и генерирует субтитры на ходу.

Из беспроводных модулей — Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Камера

Основная камера — 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. Видео пишется в 4K, но только при 30 кадрах в секунду. Детализация слабая: снимки выглядят сглаженными, будто их прогнали через смягчающий фильтр, а при панорамировании камера путается с фокусом. Документы, слайды и презентации сканировать можно, нормально фотографировать — нет.

Фронтальная камера на 8 мегапикселей без автофокуса стоит на длинной стороне корпуса. Такой большой планшет во время видеозвонка обычно держат горизонтально, так что расположение правильное. Видео ограничено Full HD при 30 кадрах, на созвоны этого хватает.

Батарея

Батарея на 10 100 мА·ч — одна из самых ёмких среди 12-дюймовых Android-планшетов. Производитель обещает до 12 часов видео, 7 часов игр, 8 часов работы с заметками и 13 часов чтения. В независимых замерах результаты оказались лучше заявленных: видео в 1080p шло около 15 часов, чтение при яркости 100 кд/м² продержалось порядка 23,5 часа. При смешанном использовании, когда работа, видео и чтение идут вперемешку, два-три дня без подзарядки вполне реальны.

В комплекте блок питания на 45 Вт, хотя сам планшет поддерживает до 66 Вт — более мощный адаптер придётся покупать отдельно. С комплектным блоком полная зарядка занимает около полутора часов, за 30 минут набирается примерно 45%. Быстро, но для такой ёмкости не рекорд. Планшет умеет и отдавать заряд: через тот же кабель USB-C он подзарядит смартфон или другое устройство.

Итоги

По характеристикам HONOR Pad 20 Pro смотрится сильнее, чем ощущается в работе, но инструмент получился хороший, хоть и не безупречный. Рассматривать его стоит ради трёх вещей: автономности, которая в замерах оказалась выше обещанной, матового экрана, который действительно гасит блики, и слота для SIM-карты, редкого для этого класса. Плюс сервисы Google из коробки.

Из минусов — USB-C стандарта 2.0, слабая основная камера, заметный троттлинг в долгих играх и единственный цвет корпуса. Если планшет нужен для текста, видео и чтения, а не для фотосъёмки, Pad 20 Pro — один из лучших вариантов в своём классе.