Планшет OPPO Pad 6 засветился в сети

В базе данных регулятора NBTC (Таиланд) обнаружилось упоминание планшета OPPO Pad 6, что говорит о его скором релизе. Ведомство подтвердило наличие поддержки сетей GSM, WCDMA, LTE и NR (5G). Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице OPPO Pad 5 оснащается 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графикой Immortalis G925 MC12, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 или UFS 4.1, 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3000:2120 точек, адаптивной кадровой частотой от 30 до 144 Гц, частотой ШИМ-затемнения до 3840 Гц и пиковой яркостью 600 нит, двумя 8-Мп камерами, батареей ёмкостью 10420 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen 1, а также корпусом толщиной 5,99 мм и массой 579 граммов.
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