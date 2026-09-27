Обзор HUAWEI MatePad Air PaperMatte: OLED без бликов и без компромиссов

У Huawei в линейке планшетов давно сложилась понятная иерархия: MatePad — доступный вариант, MatePad Pro — флагман для творчества, а MatePad Air занимает промежуточное место — тоньше и легче Pro, но заметно интереснее базовой линейки по экрану и производительности. Матовое покрытие PaperMatte до сих пор доставалось либо базовым IPS-моделям, либо старшим Pro-планшетам, а вот в Air оно впервые встречается вместе с OLED-матрицей — раньше эти два компонента, что называется, не пересекались. WKI-W09 — это ровно такой планшет: 12-дюймовый OLED с протравленным матовым стеклом, новым процессором Kirin T93C и заметно выросшей батареей. Разбираемся, что из этого получилось на практике.

Комплектация

В коробке — сам планшет, кабель USB-C, документация и гарантийный талон. Розничная версия для российского рынка продаётся в нескольких конфигурациях по памяти и типу экрана (обычное глянцевое стекло или PaperMatte), а во время предзаказа к планшету добавляются фирменные аксессуары — стилус HUAWEI M-Pencil Pro и клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, которые для этой модели уместнее рассматривать не как опцию, а как часть полноценного комплекта: без них планшет с 12-дюймовым экраном и позиционированием "рабочего инструмента" раскрывается лишь наполовину.

Внешний вид

Корпус у MatePad Air закономерно тонкий — 5,3 мм в толщину при весе 509 граммов, и для 12-дюймового планшета это очень скромные цифры: держать его одной рукой долго вполне комфортно. Доступен в трёх расцветках — белой, светло-голубой и розовой ("сакура"), причём последние два варианта смотрятся не как типичный для планшетов глянцевый пластик, а как приятная на ощупь матовая поверхность, которая не собирает отпечатки пальцев.

На задней панели — выступающий блок камеры, на верхнем торце — кнопка питания и качелька громкости, на боковой грани — порт USB-C. Нижняя грань отведена под магнитный разъём для подключения клавиатуры: она примагничивается без дополнительных защёлок и держится достаточно надёжно, чтобы носить планшет с подключённой клавиатурой одной рукой за корпус, не боясь, что она отвалится.

Отдельно стоит сказать про звук: за него отвечают шесть динамиков Huawei Sound, распределённых по периметру корпуса — при просмотре видео в горизонтальной ориентации это даёт заметно более объёмную картину звука, чем у планшетов с двумя-четырьмя динамиками, и по громкости этого хватает даже для просмотра фильма в комнате без наушников.

Из беспроводных модулей на борту — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и фирменная технология NearLink, через которую подключается клавиатура. Версий с поддержкой сотовой связи и слотом для SIM-карты для этой модели не предусмотрено — только Wi-Fi, и об этом стоит помнить тем, кто рассчитывал на планшет как на замену смартфону в поездках без доступа к сети.

Дисплей

Главное изменение поколения — экран стал OLED, сохранив при этом фирменное покрытие PaperMatte. Раньше матовость на планшетах Huawei означала IPS-матрицу, из-за чего приходилось выбирать между честным чёрным цветом OLED и отсутствием бликов. В MatePad Air WKI-W09 выбирать не нужно: диагональ 12 дюймов, разрешение 2800×1840 (около 275 ppi), адаптивная частота обновления от 30 до 144 Гц, охват цветового пространства DCI-P3 и заявленная пиковая яркость до 1200 нит. На практике в замерах максимальная яркость всего экрана составляет около 750–760 нит — это уже не пиковый показатель точечной HDR-подсветки, а честная цифра для повседневного использования на улице, и её более чем достаточно даже в солнечный день.

Матовое покрытие здесь — не наклеенная плёнка, а результат травления самого стекла, поэтому оно не создаёт того характерного "зернистого" ощущения под пальцем, которое отпугивает часть пользователей от матовых экранов на других планшетах. Чёрный цвет OLED-матрицы за счёт матовости выглядит физически чуть более светлым при взгляде под углом, а картинка в целом воспринимается немного менее контрастной и резкой, чем на глянцевом аналоге того же MatePad Air, — это плата за отсутствие бликов, и для работы с текстом или чтения книг эта плата того стоит, а вот для просмотра фильмов в тёмной комнате глянцевая версия объективно выигрышнее.

При этом заявленная контрастность в 2 000 000:1 и точность цветопередачи с отклонением Delta E меньше единицы — это именно возможности самой OLED-матрицы, а не покрытия, и матовое стекло на них почти не влияет: цвета остаются насыщенными и достаточно точными для базовой работы с фото и версткой, а не только текстом. Рамки вокруг экрана узкие, соотношение площади экрана к площади корпуса — около 92%, так что на самом планшете дисплей визуально занимает почти всю лицевую панель. Адаптивная частота обновления до 144 Гц ощущается прежде всего в скролле длинных документов и веб-страниц — прокрутка происходит без разрывов кадра, которые на 60-герцовых экранах пусть и не критичны, но заметны при внимательном сравнении.

Со стилусом HUAWEI M-Pencil Pro матовая поверхность работает как задумано: кончик пера цепляется за стекло с лёгким сопротивлением, похожим на письмо по бумаге, а не скользит, как на обычном стекле. Стилус поддерживает больше 10 000 уровней чувствительности к нажатию, распознаёт наклон, умеет имитировать курсор мыши для навигации по интерфейсу и включает жесты сжатия и поворота для масштабирования и вращения объектов в графических приложениях. В комплекте — сменные наконечники под разные задачи: для обычного письма, для мелкого текста и для рисования, — и менять их можно буквально за секунду, не отходя от рабочего стола.

Чехол-клавиатура

HUAWEI Smart Magnetic Keyboard весит 308 граммов, подключается через фирменную технологию NearLink и держится на магнитах без проводов и Bluetooth-сопряжения — планшет распознаёт клавиатуру мгновенно. Ход клавиш — 1,5 мм, что для аксессуара такого формата солидно: набор текста ощущается значительно ближе к полноценному ноутбуку, чем к типичным тонким чехлам-клавиатурам с "резиновыми" клавишами.

Трекпада в клавиатуре нет — это самое заметное ограничение аксессуара, и в 2026 году, когда конкуренты всё активнее оснащают планшетныеклавиатуры полноценными тачпадами, отсутствие такового ощущается как единственный явный пробел в иначе продуманном комплекте. Частично это компенсируется поддержкой обычной мыши: в паре с клавиатурой планшет включает режим управления курсором, который пригождается не только в работе, но и в играх с прицельным управлением. Чехол фиксирует планшет всего в двух положениях — почти вертикальном для работы за столом и более пологом для рисования, — и промежуточных углов, привычных по ноутбучным шарнирам, здесь не предусмотрено.

В многозадачном режиме HarmonyOS 4.3 планшет с клавиатурой действительно ощущается рабочим инструментом: поддерживаются разделение экрана на несколько окон и плавающие окна поверх основного приложения, а 12-дюймовая диагональ даёт этому достаточно пространства, чтобы держать открытыми документ и почту одновременно, не переключаясь между ними постоянно. Из коробки предустановлен неплохой рабочий набор софта — фирменный Блокнот с поддержкой рукописного ввода, WPS Office для документов, редактор GoPaint для рисования и набор ИИ-инструментов для обработки текста и изображений, так что для базовых офисных задач докупать сторонние приложения не обязательно.

Железо и тестирование

Под капотом — фирменный чипсет HiSilicon Kirin T93C, девятиядерный, с максимальной частотой 2,27 ГГц, в паре с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами накопителя (вариантов по объёму встроенной памяти для этой модели нет). Тестовые баллы соответствуют классу "выше среднего": Geekbench 6 показывает около 1200 очков в однопоточном тесте и порядка 5100 в многопоточном, а результат в AnTuTu находится в диапазоне 1,2–1,5 млн баллов в зависимости от версии бенчмарка — до уровня флагманских процессоров смартфонов чипу далеко, но для планшета среднего сегмента, рассчитанного на работу с документами, рисование и нетребовательные игры, этого запаса с большим отставанием от потолка хватает.

В играх с трёхмерной графикой планшет ведёт себя ровно — сказывается система охлаждения с паровой камерой, которая не даёт производительности заметно проседать при долгой нагрузке. Популярные мобильные тайтлы вроде Standoff 2 или Tanks Blitz запускаются на максимальных настройках без раздражающих просадок кадровой частоты, и на большом 144-герцовом экране с поддержкой мыши через клавиатуру играть в них ощутимо приятнее, чем на телефоне. При этом сам процессор здесь скорее про баланс, чем про рекорды — производитель заявляет прирост производительности примерно в полтора раза по сравнению с чипом предыдущего поколения MatePad Air, и по ощущениям это похоже на правду: интерфейс HarmonyOS 4.3 не подтормаживает даже при активном многозадачном режиме с несколькими открытыми окнами.

Держать в уме стоит и то, что Kirin T93C — это чип собственной разработки Huawei, а не референсное решение Qualcomm или MediaTek, как у большинства планшетов на Android. На практике для конечного пользователя это означает в первую очередь программную экосистему HarmonyOS вместо привычного Android с сервисами Google — плюс это или минус, зависит от того, насколько человек уже завязан на экосистему Huawei и готов пользоваться её магазином приложений и фирменными сервисами вместо привычных.

Камера

Основная камера получила модуль на 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и автофокусом, светодиодную вспышку и запись видео в разрешении до 1080p. Фронтальная камера — 12 мегапикселей, f/2.4, с фиксированным фокусом, тоже с ограничением по видео в Full HD. То, что при формально крупном 50-мегапиксельном сенсоре видео ограничено 1080p, а не снимает в 4K, как можно было бы ожидать по числу мегапикселей, — явный сигнал того, что камера здесь вторична по отношению к экрану и производительности, а не полноценный конкурент по значимости.

Для планшета такие камеры — скорее рабочий инструмент, чем повод для гордости: сканирование документов, видеозвонки в HarmonyOS-приложениях и съёмка при хорошем освещении получаются вполне достойно, а вот тягаться с камерами современных смартфонов планшет не пытается, и это нормально для устройства этого класса — на планшет фотографируют нечасто, и приоритеты производителя в этом смысле расставлены разумно.

Батарея

Батарея выросла до 10 100 мА·ч — заметно больше, чем было у предыдущего поколения MatePad Air при той же (а по факту даже меньшей) толщине корпуса. То, что производитель смог одновременно утончить корпус и увеличить ёмкость батареи, — заслуга более плотной компоновки платы и самого экрана, у которого OLED-панель со шлейфами занимает меньше места, чем прежняя IPS-матрица с отдельным слоем подсветки.

Заряжается батарея быстро: производитель заявляет 66 Вт мощности зарядки, около 42% заряда за полчаса и полный цикл заряда меньше чем за два часа — по меркам планшетов это действительно быстро, и в реальном использовании планшет успевает набрать солидный запас энергии за то время, что человек тратит на обеденный перерыв.

По автономности планшет выдаёт около 16 часов воспроизведения локального видео и порядка 10 часов при просмотре потокового видео через интернет — разница объясняется нагрузкой на модуль связи при стриминге. В режиме чтения с белым фоном страницы (самый энергозатратный сценарий для OLED-экрана, где вместо чёрного фона электронной книги подсвечивается почти вся площадь матрицы) автономность оказывается немного скромнее, чем у более простых IPS-моделей линейки MatePad — сказывается особенность OLED-панели, которой требуется больше энергии для равномерной яркой засветки светлых сцен. Для смешанного использования — работа, чтение, видео вперемешку — заряда одной зарядки уверенно хватает на день активного использования и легко растягивается на два-три дня при более спокойном графике.

Итоги

HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte WKI-W09 — первый планшет линейки Air, где матовый экран наконец получил OLED-матрицу вместо привычной IPS, и это действительно ощущается как шаг вперёд, а не просто смена дисплея на бумаге: честный чёрный цвет и высокая яркость здесь соседствуют с отсутствием бликов, чего раньше приходилось добиваться компромиссом. К этому стоит добавить тонкий и лёгкий корпус, быструю зарядку, выросшую батарею, шесть динамиков вместо привычных двух-четырёх и качественные фирменные аксессуары — стилус с приятным откликом на матовом стекле и клавиатуру, по ощущениям близкую к ноутбучной.

Из ограничений — заметно возросшая по сравнению с предыдущим поколением цена, отсутствие модификаций с LTE и спутниковой навигацией, средние по меркам 2026 года камеры и клавиатура без трекпада, что для рабочего аксессуара такого уровня выглядит единственным заметным пробелом в остальном продуманном комплекте. Автономность в режиме чтения тоже чуть уступает более простым моделям линейки — плата за переход на OLED. В России версия с PaperMatte-экраном стартует от 72 990 рублей за 8 ГБ оперативной памяти и доходит до 78 990 рублей за старшую конфигурацию с 12 ГБ — это на 7 тысяч дороже обычной глянцевой версии с тем же объёмом памяти, и переплата ощутимая, хоть и объяснимая.

В сухом остатке — это планшет для тех, кому важен реально работающий матовый экран без компромиссов по цвету и контрасту, кто планирует использовать стилус и клавиатуру не эпизодически, а регулярно, и кто готов заплатить за это премиальным ценником. Для случайного просмотра видео и соцсетей переплата за PaperMatte и OLED будет заметно менее оправданной, чем для работы с текстом, чтения и рисования.