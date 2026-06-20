Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы

Героем сегодняшнего обзора будет 12-дюймовый планшет TECNO MegaPad Pro с ярким дисплеем, в тонком металлическом корпусе, с акустикой Dolby Atmos и LTE-модемом с возможностью совершения голосовых вызовов. Рассматривать его можно не только как мультимедийный центр развлечений, но и в качестве дополнительного экрана для ноутбука, а также помощником для учебы и работы.

Комплектация

Поставляется планшет в аккуратно оформленной коробке с подробной информацией по ключевым спецификациям и поддерживаемым технологиям. Комплект включает адаптер питания, кабель USB-C, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Планшет выполнен с заделом на премиальность. Тонкий корпус толщиной 6.9 мм из алюминия, с ровными линиями, плотной сборкой и тонкими рамками на лицевой стороне. Представлен он в нескольких вариантах цветового исполнения.

На задней панели в углу островок с основной 13 Мп камерой и светодиодной вспышкой. В этой же части выведены скрытые антенны связи. По внешнему исполнению напоминает компоновку смартфонов.

По двум сторонам боковой грани выведены парные динамики с Dolby Atmos. Планшет выдает насыщенный звук достойного качества, позволяющего насладиться просмотром сериала или фильма.

Для зарядки используется разъем USB-C. Есть скрытый гибридный лоток для nanoSIM и карты памяти. Поддерживаются емкие карты.

Помимо традиционной пары механических кнопок управления, включающих регулятор громкости и питания, у TECNO MegaPad Pro дополнительная кнопка, окрашенная в оранжевый цвет. Она отвечает за быструю активацию голосового помощника Tecno Ella.

Лицевая часть защищена стеклом. Имеется антибликовое и олеофобные покрытия. По центру одной из рамок фронтальная камера с разрешением 13 Мп.

Экран

Оснащается планшет большим 12-дюймовым экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Поддерживает частоту обновления 90 Гц, а его пиковая яркость 450 нит. С экраном приятно работать, как при нахождении в помещении, так и на улице. Есть режимы разделения экрана на несколько зон с выводом разных приложений, поддерживает режим плавающих окон. За счет этого станет хорошим помощником в учебе при подготовке и изучении материалов.

Из полезного отмечу возможность использования планшета в качестве дополнительного монитора для ноутбука Windows. Для этого нужно установить бесплатное приложение или использовать ноутбук Tecno, в котором эта возможность сразу доступна из коробки.

Платформа

В настройках можно выставить частоту обновления экрана, цветовой профиль, уровень яркости, задать опцию ночного режима, учитывающего циркадный ритм.TECNO MegaPad Pro работает на платформе с процессором MediaTek Helio G100 Ultimate. Восемь ядре, два из них высокопроизводительных, а шесть энергоэффективных. Проверенная платформа с высоким уровнем быстродействия и без проблем с нагревом в режиме длительной нагрузке. Она позволит поиграть в современные игры на средних настройках графики. А с учетом большого экрана, это еще и вдвойне приятнее. При этом он позволяет работать с объемными Excel таблицами и открывать PDF-документы.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти, а также 256 Гбайт под хранение данных. Предлагается возможность расширить емкость установкой карты памяти формата microSD.

Из беспроводных модулей доступны двухдиапазонный Wi-Fi и LTE. Можно получать доступ в интернет и совершать голосовые вызовы прямо с планшета. Также можно подключать беспроводную периферию по Bluetooth. GPS в этом планшете нет.

Основная камера 13 Мп выдает снимки хорошего качества. В приложении камеры доступен автоматический режим с подбором оптимальных параметров съемки, а также дополнительные творческие.



Снято на основную камеру планшета

Аккумулятор

За автономную работу TECNO MegaPad Pro отвечает несъемный аккумулятор с емкостью 10 000 мАч. В смешанной постоянной нагрузке планшет проработал более 22 часов. В обычной типовой работе это пару дней на одном заряде. Отличные результаты с учетом высокой яркости экрана. Комплектный зарядник мощностью 33 Вт восстанавливает заряд за 2 часа.

Софт

Установлена операционная система Android 15 с несколькими магазинами приложений. Сразу после включения и без дополнительных настроек доступен виртуальный помощник Tecno Ella, который можно вызывать запустив приложение, нажав отдельную механическую кнопку или голосовой командой.

Можно узнавать ответы на свои вопросы, переводить текст на разные языке, работать с документами и текстом, делать заметки, расшифровывать звукозаписи. Доступна интеграция с нейросетью DeepSeek-R1.

Доступно приложение для перевода в игровой режим с концентрацией ресурсов системы и ограничением на вывод уведомлений приложений для того чтобы не отвлекаться от процесса.

Итоги

Есть детский режим с развлечениями и ограничением по доступу к нежелательному контенту.TECNO MegaPad Pro – качественно исполненный планшет в тонком металлическом корпусе, с ярким экраном, высоким уровнем быстродействия, длительным временем автономной работой, LTE-модемом с голосовыми вызовами, режимом дополнительного экрана для ноутбука, ИИ-помощником и акустикой Dolby Atmos. Хороший вариант для развлечений, работы и учебы.