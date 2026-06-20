Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы

Героем сегодняшнего обзора будет 12-дюймовый планшет TECNO MegaPad Pro с ярким дисплеем, в тонком металлическом корпусе, с акустикой Dolby Atmos и LTE-модемом с возможностью совершения голосовых вызовов. Рассматривать его можно не только как мультимедийный центр развлечений, но и в качестве дополнительного экрана для ноутбука, а также помощником для учебы и работы.

Обзор TECNO MegaPad Pro

Комплектация

Поставляется планшет в аккуратно оформленной коробке с подробной информацией по ключевым спецификациям и поддерживаемым технологиям. Комплект включает адаптер питания, кабель USB-C, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация TECNO MegaPad Pro

Внешний вид

Планшет выполнен с заделом на премиальность. Тонкий корпус толщиной 6.9 мм из алюминия, с ровными линиями, плотной сборкой и тонкими рамками на лицевой стороне. Представлен он в нескольких вариантах цветового исполнения.

внешний вид TECNO MegaPad Pro

На задней панели в углу островок с основной 13 Мп камерой и светодиодной вспышкой. В этой же части выведены скрытые антенны связи. По внешнему исполнению напоминает компоновку смартфонов.

внешний вид TECNO MegaPad Pro

По двум сторонам боковой грани выведены парные динамики с Dolby Atmos. Планшет выдает насыщенный звук достойного качества, позволяющего насладиться просмотром сериала или фильма.

внешний вид TECNO MegaPad Pro

Для зарядки используется разъем USB-C. Есть скрытый гибридный лоток для nanoSIM и карты памяти. Поддерживаются емкие карты.

внешний вид TECNO MegaPad Pro

Помимо традиционной пары механических кнопок управления, включающих регулятор громкости и питания, у TECNO MegaPad Pro дополнительная кнопка, окрашенная в оранжевый цвет. Она отвечает за быструю активацию голосового помощника Tecno Ella.

внешний вид TECNO MegaPad Pro

Лицевая часть защищена стеклом. Имеется антибликовое и олеофобные покрытия. По центру одной из рамок фронтальная камера с разрешением 13 Мп.

внешний вид TECNO MegaPad Pro

Экран

Оснащается планшет большим 12-дюймовым экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Поддерживает частоту обновления 90 Гц, а его пиковая яркость 450 нит. С экраном приятно работать, как при нахождении в помещении, так и на улице. Есть режимы разделения экрана на несколько зон с выводом разных приложений, поддерживает режим плавающих окон. За счет этого станет хорошим помощником в учебе при подготовке и изучении материалов.

экран TECNO MegaPad Pro

Из полезного отмечу возможность использования планшета в качестве дополнительного монитора для ноутбука Windows. Для этого нужно установить бесплатное приложение или использовать ноутбук Tecno, в котором эта возможность сразу доступна из коробки.

экран TECNO MegaPad Pro

В настройках можно выставить частоту обновления экрана, цветовой профиль, уровень яркости, задать опцию ночного режима, учитывающего циркадный ритм.

Платформа

TECNO MegaPad Pro работает на платформе с процессором MediaTek Helio G100 Ultimate. Восемь ядре, два из них высокопроизводительных, а шесть энергоэффективных. Проверенная платформа с высоким уровнем быстродействия и без проблем с нагревом в режиме длительной нагрузке. Она позволит поиграть в современные игры на средних настройках графики. А с учетом большого экрана, это еще и вдвойне приятнее. При этом он позволяет работать с объемными Excel таблицами и открывать PDF-документы.

платформа TECNO MegaPad Pro

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти, а также 256 Гбайт под хранение данных. Предлагается возможность расширить емкость установкой карты памяти формата microSD.

платформа TECNO MegaPad Pro

Из беспроводных модулей доступны двухдиапазонный Wi-Fi и LTE. Можно получать доступ в интернет и совершать голосовые вызовы прямо с планшета. Также можно подключать беспроводную периферию по Bluetooth. GPS в этом планшете нет.

платформа TECNO MegaPad Pro

Основная камера 13 Мп выдает снимки хорошего качества. В приложении камеры доступен автоматический режим с подбором оптимальных параметров съемки, а также дополнительные творческие.

платформа TECNO MegaPad Pro
Снято на основную камеру планшета

Аккумулятор

За автономную работу TECNO MegaPad Pro отвечает несъемный аккумулятор с емкостью 10 000 мАч. В смешанной постоянной нагрузке планшет проработал более 22 часов. В обычной типовой работе это пару дней на одном заряде. Отличные результаты с учетом высокой яркости экрана. Комплектный зарядник мощностью 33 Вт восстанавливает заряд за 2 часа.

аккумулятор TECNO MegaPad Pro

Софт

Установлена операционная система Android 15 с несколькими магазинами приложений. Сразу после включения и без дополнительных настроек доступен виртуальный помощник Tecno Ella, который можно вызывать запустив приложение, нажав отдельную механическую кнопку или голосовой командой.

софт TECNO MegaPad Pro

Можно узнавать ответы на свои вопросы, переводить текст на разные языке, работать с документами и текстом, делать заметки, расшифровывать звукозаписи. Доступна интеграция с нейросетью DeepSeek-R1.

софт TECNO MegaPad Pro

Доступно приложение для перевода в игровой режим с концентрацией ресурсов системы и ограничением на вывод уведомлений приложений для того чтобы не отвлекаться от процесса.

софт TECNO MegaPad Pro

Есть детский режим с развлечениями и ограничением по доступу к нежелательному контенту.

Итоги

TECNO MegaPad Pro – качественно исполненный планшет в тонком металлическом корпусе, с ярким экраном, высоким уровнем быстродействия, длительным временем автономной работой, LTE-модемом с голосовыми вызовами, режимом дополнительного экрана для ноутбука, ИИ-помощником и акустикой Dolby Atmos. Хороший вариант для развлечений, работы и учебы.
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